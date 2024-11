Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/10/2024 - 10h58 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h59 ) twitter

Nesta quinta-feira, 17 de outubro, mudanças significativas nas condições climáticas são esperadas no Oeste de Santa Catarina, com a presença de uma baixa pressão na Argentina. No entanto, este sistema não tem força para avançar pelo estado devido à alta pressão no oceano, que mantém o clima ensolarado na maior parte da região. Entre a tarde e a noite, o extremo oeste pode enfrentar chuvas acompanhadas de trovoadas, mas com baixo risco de transtornos. Enquanto isso, as temperaturas devem subir consideravelmente durante o dia.

