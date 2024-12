Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/12/2024 - 09h37 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A chuva deu uma trégua hoje no norte de Santa Catarina, permitindo a aparição do sol e um aumento nas temperaturas. No entanto, o tempo vai mudar novamente, com a aproximação de uma frente fria que trará tempestades fortes a partir de amanhã, com raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Prepare-se para um dia quente e abafado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.