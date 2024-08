Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 31/07/2024 - 09h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h14 ) ‌



Confira a previsão do tempo para hoje em Santa Catarina, que terá predominância de sol no Oeste e nevoeiros em outras áreas. Veja também o que esperar para quinta-feira (01) e para o fim de semana, incluindo as condições de tempo seco e os ventos fortes esperados. Confira a previsão do tempo completa na Central do Tempo do SC no Ar.

