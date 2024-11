Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 27/11/2024 - 09h53 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As nuvens aparecem pela manhã, mas a chuva deve ficar para o período da tarde, com o aumento das temperaturas. No decorrer do dia, uma área de baixa pressão vai intensificar a instabilidade no estado, enquanto uma frente fria começa a avançar amanhã, trazendo uma distribuição mais ampla de chuva.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.