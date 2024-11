Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/10/2024 - 09h22 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h00 ) twitter

Nesta quarta-feira, 23 de outubro, a temperatura em Santa Catarina deve subir, resultando em mais uma tarde abafada. A combinação de calor e umidade pode levar a pancadas de chuva volumosas, especialmente a partir do meio da tarde, quando as condições climáticas se tornam mais instáveis. Já na quinta-feira, 24 de outubro, espera-se que ocorra o dia mais chuvoso da semana, com a passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical que se formará no alto mar. Esse fenômeno meteorológico apresenta instabilidade significativa ao estado, começando pela região Oeste e divisa com o Rio Grande do Sul, antes de se espalhar para as demais áreas ao longo do dia. É importante ressaltar que essa chuva poderá ser acompanhada de riscos de temporais, portanto, a população deve ficar atenta às orientações das autoridades. Apesar das chuvas esperadas, as temperaturas não deverão cair consideravelmente, e o clima permanecerá abafado.

