Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/10/2024 - 08h57 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quarta-feira, 16 de outubro o sol aparece mais em Santa Catarina, embora ainda entre nuvens. As aberturas são generosas em comparação aos últimos dias, mas no litoral e áreas próximas, há chances de chuvas isoladas devido à localização de umidade do mar. A partir da tarde, do extremo oeste ao litoral norte, especialmente nas áreas de divisão com o Paraná, podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas, típicas do clima de verão. Com o sol mais forte, as temperaturas devem subir um pouco. Amanhã, a previsão indica uma trégua na possibilidade de chuvas para a maior parte do estado, exceto no oeste, onde uma baixa pressão na Argentina pode trazer pancadas de chuva e temporais isolados. O dia de orientação com nuvens no litoral e norte, enquanto as temperaturas continuam a aumentar.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.