Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para a Oktoberfest Blumenau neste fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/10/2024 - 11h14 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste fim de semana, a Oktoberfest Blumenau promete ser um evento incrível, mesmo com a expectativa de chuvas. A meteorologista Camila Levien nos traz as últimas atualizações sobre o clima para o desfile. Apesar da instabilidade prevista para a sexta-feira, as nuvens e a garoa devem dar uma trégua durante o desfile, com a previsão de chuvas fracas a partir das 16 horas. Os foliões podem esperar uma temperatura agradável de cerca de 20 graus, tornando o evento fresco e confortável. Fique atento às dicas de Camila para aproveitar ao máximo essa festa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.