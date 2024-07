Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Central do Tempo: ciclone pode causar temporais e granizo no Sul do Brasil

Confira a previsão detalhada do tempo para esta quarta-feira (26) em Santa Catarina com Cibelly Favero. O céu deve permanecer encoberto em todo o estado, especialmente na metade Sul, enquanto no Norte há maior chance de o sol aparecer. Prevê-se chuvas ao longo do dia, porém com menor intensidade em comparação com dias anteriores. O risco de alagamentos e enxurradas é de baixo a moderado. Fique por dentro das informações atualizadas na Central do Tempo.

