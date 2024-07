Central do Tempo: chuvas isoladas e temporais em SC neste fim de semana Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 26/07/2024 - 20h15 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h23 ) ‌



Para este sábado (27), a previsão do tempo indica a ocorrência de chuvas e temporais isolados durante a tarde em Santa Catarina. A instabilidade climática estará mais concentrada na faixa de divisa com o Rio Grande do Sul, devido à atuação de uma área de baixa pressão combinada com o fluxo de calor e umidade provenientes do norte do país. No domingo, a aproximação de uma nova frente fria trará aumento de nuvens e pancadas de chuva, com condições similares previstas para segunda-feira. Acompanhe a previsão detalhada com Cibelly Favero.

