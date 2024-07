Central do Tempo - chuvas intensas e vento sul devem marcar esta terça-feira

Alto contraste

Nesta terça-feira (25), Santa Catarina enfrenta um dia dominado por chuvas persistentes em todas as regiões do estado, acompanhadas por ventos fortes nas áreas costeiras entre a Grande Florianópolis e o Litoral Norte, com rajadas alcançando entre 40 e 65 km/h. O vento sul contribui para um dia mais frio em todo o estado, mantendo as temperaturas baixas ao longo do dia. Entre a madrugada e a manhã de quarta-feira (26), espera-se temporais com chuvas localmente intensas do Extremo Oeste ao Litoral Sul. Ao longo do dia, as chuvas se espalham para outras regiões, porém com menor intensidade. Na quinta-feira (27), as temperaturas permanecem baixas, mas há uma ligeira elevação. A chuva deve diminuir nos próximos dias, com o ciclone se afastando de SC. Uma massa de ar seco e frio volta a predominar, mantendo o tempo firme e as temperaturas ainda mais baixas em todo o estado. As mínimas variam entre 0 e 5°C no Extremo Oeste e Litoral Sul, enquanto no restante do estado as mínimas ficam entre 6 e 12°C. Na sexta-feira (28), há possibilidade de geada em algumas áreas.

