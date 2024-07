Central do Tempo: chuvas intensas e alerta para temporais em SC

Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

A semana começou com condições meteorológicas desafiadoras em Santa Catarina, com chuvas persistentes e um alerta para mais precipitações e queda de temperatura. Espera-se que a frente fria em movimento e o fluxo de ar quente e úmido da região amazônica continuem provocando temporais com chuva intensa, raios, fortes rajadas de vento e até queda de granizo em diversas áreas do estado. Fique por dentro das atualizações meteorológicas com Cibelly Favero na Central do Tempo e saiba como se preparar para as condições adversas.

