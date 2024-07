Central do Tempo - chuvas e vento intenso no litoral de SC

Alto contraste

A+

A-

Prepare-se para as condições meteorológicas em Santa Catarina nos próximos dias. Nesta sexta-feira (05), chuvas estão previstas nas áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul, especialmente no litoral sul, acompanhadas por ventos que podem atingir até 55 km/h. As temperaturas se mantêm estáveis nesta tarde, com destaque para o vento sul, que ganhará força até domingo (07), com rajadas de até 50 km/h ao longo da costa. No sábado (06), a chuva se intensifica no litoral sul e oeste do estado, com tempo nublado e pancadas fracas nas demais regiões à tarde e noite. As temperaturas amanhã serão mais baixas, com uma oscilação tímida ao longo do dia. No domingo (07), espera-se chuva intensa em quase todo o estado, exceto no norte, que terá pancadas fracas com aberturas de sol. Prepare-se para máximas entre 8°C e 14°C em grande parte das cidades.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.