Central do Tempo - Chuva persistente e volumosa em Santa Catarina nesta quarta-feira de feriado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 20/11/2024 - 12h38 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h16 )

A Central do Tempo alerta para chuvas volumosas que devem afetar todo o estado de Santa Catarina nesta quarta-feira (20). A precipitação será persistente, com chuvas distribuídas por todas as regiões. Acompanhe as recomendações e os impactos da previsão climática para a população.

