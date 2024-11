Central do Tempo - Chuva menos intensa e sol no fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/11/2024 - 11h08 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h24 ) twitter

Sexta-feira:

O céu ficará mais encoberto do que chuvoso, com possibilidade de chuvas isoladas, especialmente na Grande Florianópolis e no Litoral Norte, devido à persistência da circulação marítima. No Grande Oeste, o tempo será nublado com algumas tímidas aberturas de sol. Já no sábado, 22 de novembro, a circulação marítima perde força, trazendo uma diminuição nas chuvas para as regiões de Criciúma, Florianópolis e Joinville, onde a precipitação será mais fraca. No restante do Estado, o tempo ficará mais seco, com períodos de sol entre nuvens. No domingo, 23 de novembro, o tempo se estabiliza para a maioria dos catarinenses. O Grande Oeste terá predomínio de sol, enquanto as demais regiões terão sol entre nebulosidade variável. As temperaturas serão amenas no leste e começarão a subir no oeste do Estado.

