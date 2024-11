Central do Tempo - Chuva intensa e temporais fortes para esta terça e quarta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/11/2024 - 09h21 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h26 ) twitter

A previsão para nesta terça-feira, 19 de novembro, indica a chegada de chuva forte em Santa Catarina, com risco de temporais, granizo e vento forte, especialmente no Litoral e nas regiões da Serra e Sul. A partir da tarde, a chuva avança por todo o Estado. Para quarta-feira, 20 de novembro feriado, a previsão é de chuva mais volumosa e distribuída, com possibilidade de alagamentos e temporais isolados. A Defesa Civil e Epagri Ciram mantêm os alertas. Fique atento às mudanças no tempo e tome cuidados, especialmente nas áreas de maior risco.

