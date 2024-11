Central do Tempo - Chuva forte e temporais em Santa Catarina nesta terça-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/11/2024 - 11h37 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h21 ) twitter

A terça-feira, 19 de novembro, em Santa Catarina começa com tempo fechado e possibilidade de temporais em todo o estado. Uma área de baixa pressão no interior, combinada com umidade do Oceano, reforça as áreas de instabilidade, trazendo chuva forte, raios, trovoadas e até granizo. A sensação será de abafamento, e a previsão é de que a chuva continue forte durante toda a semana, com volumes de até 100mm no litoral e mais no Sul do estado. O calor também deve amenizar ao longo da semana.

