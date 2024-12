Central do Tempo - Chuva forte e queda de temperaturas: o que esperar para os próximos dias em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/12/2024 - 09h53 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As próximas horas em Santa Catarina devem ser marcadas por temperaturas altas e abafadas, mas os temporais com chuvas intensas começam a se intensificar no sábado. A instabilidade aumentará no sul e no avanço para o norte do estado, com riscos de raios, rajadas de vento e queda de granizo. A previsão para o domingo é de mais chuva e temperaturas amenas, com máximas não passando de 22°C.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.