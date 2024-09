Central do Tempo - chuva e queda de temperatura previstas para SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 04/09/2024 - 20h40 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h25 ) ‌



A frente fria que está atuando no Rio Grande do Sul começa a se deslocar para a região de divisa com Santa Catarina, trazendo instabilidade e previsão de chuvas e temporais isolados para todas as regiões do estado. A partir desta quinta-feira, 05 de setembro, o sistema avançará pelo estado, com a chuva se concentrando especialmente entre o centro e o leste a partir da tarde. As temperaturas também irão cair significativamente, com mínimas previstas de 7°C em Caçador, 8°C em Joaçaba e 6°C em Lages, após a semana em que a máxima chegou a 33°C no oeste. Acompanhe todas as atualizações sobre o tempo com Cibelly Favero na Central do Tempo.

