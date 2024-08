Central do Tempo: chuva e nevoeiros em SC com frente fria se recuando Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 05/08/2024 - 21h04 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h38 ) ‌



Para a noite desta segunda-feira (05), a previsão indica instabilidade com possibilidade de chuva, principalmente nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, devido à presença de uma frente fria. Na terça-feira (06), essa frente recua em direção ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai, mantendo condições de chuva no amanhecer, especialmente entre a Serra e o Litoral Sul, mas a situação melhora durante a tarde. Confira todas as atualizações com Cibelly Favero na Central do Tempo.

