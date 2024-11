Central do Tempo: chuva e intervalos de sol em Santa Catarina Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 16/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h17 ) twitter

Este sábado, 16 de novembro, deve ser marcado pela intensificação das chuvas nas áreas litorâneas de Santa Catarina, devido à persistência da circulação marítima e ao aumento das instabilidades. Apesar disso, o sol deve aparecer em alguns momentos do dia, trazendo variações no tempo. Cibelly Favero traz mais detalhes sobre a previsão para o fim de semana, com informações sobre as condições climáticas e os impactos esperados para a região.

