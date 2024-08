Central do Tempo - Calor inesperado no inverno: temperaturas acima dos 25 graus nesta sexta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/08/2024 - 09h45 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h28 ) ‌



Prepare-se para um dia de calor intenso em Santa Catarina! , nesta sexta-feira (16) as temperaturas vão subir rapidamente, ultrapassando os 25 graus em quase todas as regiões e chegando a mais de 30 graus no Grande Oeste. O céu estará limpo e sem nuvens, com o sol dominando o cenário. Pela manhã, pode haver nevoeiros no Litoral, mas eles devem desaparecer rapidamente. Já no sábado (17), a estabilidade continua, com sol predominante e a possibilidade de nevoeiros mais persistentes no litoral, mas sem previsão de chuva. Acompanhe a previsão completa e se prepare para esse calor atípico.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.