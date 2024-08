Central do Tempo: calor e tempo firme no Sul do Brasil com mudança climática significativa Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 15/08/2024 - 20h17 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A partir desta sexta-feira (16), o Sul do Brasil verá uma mudança brusca no tempo devido ao deslocamento da massa de ar frio para o oceano. O calor será predominante, com um amanhecer menos frio e tardes quentes. O calor predominante e o sol forte dominarão a região, com um amanhecer mais ameno e tardes quentes previstas. Fique atento às informações completas na Central do Tempo com Cibelly Favero.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.