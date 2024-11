Central do tempo: calor e possibilidade de chuva isolada em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 25/11/2024 - 21h04 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta terça-feira, 26 de novembro, Santa Catarina terá predomínio de sol e calor em todas as regiões. No fim da manhã, as temperaturas podem alcançar cerca de 30°C na maioria das cidades. No entanto, entre a tarde e a noite, a previsão é de chuvas isoladas, devido à formação de uma área de baixa pressão, que favorece a ocorrência de temporais isolados, principalmente em áreas com maior umidade e calor.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.