Central do Tempo - baixa pressão no oceano traz chuva e nebulosidade a SC

Nesta quarta-feira, 16 de outubro, Santa Catarina terá um clima instável devido à atuação de um sistema de baixa pressão no oceano, que manterá o tempo fechado, principalmente no litoral, com mais nebulosidade. No Sul do estado, a previsão é de chuva passageira, enquanto no Grande Oeste e Planalto Norte, as chuvas serão mais intensas, com risco de temporais nas áreas de divisa com o Paraná. Acompanhe a previsão completa na Central do Tempo com Cibelly Favero e saiba o que esperar para sua região.

