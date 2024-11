Central do Tempo: alertas de tempestades isoladas em Santa Catarina Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/11/2024 - 21h04 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h18 ) twitter

A sexta-feira (29), traz condições para mais temporais isolados em Santa Catarina, com um tempo instável em diversas regiões do estado. A Cibelly Favero traz todas as informações detalhadas para você se preparar para as mudanças climáticas.

