Central do Tempo - Alerta de tempestades e mar agitado para esta segunda-feira em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/12/2024 - 11h33 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A segunda-feira, 02 de dezembro, em Santa Catarina será marcada por alerta de temporais e mar agitado nas regiões do litoral sul até a Grande Florianópolis. A instabilidade vai persistir ao longo da semana, com previsão de chuva mal distribuída e chance de trovoadas nas áreas de divisão com o Paraná. Enquanto as temperaturas aumentam, alguns locais podem ter sensação de frio . Na quarta-feira, 04 de dezembro, a chuva será mais intensa nas áreas próximas ao Paraná, mas com chuvas fracas . Na quinta-feira, o sol retorna , elevando as temperaturas. Fique atento às condições climáticas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.