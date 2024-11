Central do Tempo - Alerta de chuva: instabilidade continua em SC até o fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/11/2024 - 09h01 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h23 ) twitter

A instabilidade continua a dominar o clima em Santa Catarina, especialmente nas regiões litorâneas, com chuva persistente que deve seguir até sábado, 23 de novembro. As cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Blumenau e Florianópolis permanecem em alerta devido à forte circulação marítima que provoca intensificação das chuvas, principalmente no Litoral Norte e Sul do estado. O Sul catarinense já acumulou mais de 100mm de chuva nas últimas 48 horas, e a previsão é que o tempo instável continue com algumas melhorias apenas no final de semana. Para sexta-feira, 22 de novembro, o cenário é de céu encoberto e possibilidade de chuvas ocasionais, com destaque para a Grande Florianópolis e o Litoral Norte.

