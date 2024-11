Center Shopping inaugura nova fase com revitalização completa e Boulevard | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/11/2024 - 08h13 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Center Shopping, um dos mais tradicionais da região, finalizou sua revitalização, iniciada em 2019. Com melhorias significativas internas e externas, o empreendimento agora oferece uma experiência ainda mais agradável para seus clientes. A área total revitalizada é de 4.100 m², dos quais 2.930 m² são dedicados a jardins e espaços verdes, promovendo um ambiente mais acolhedor e moderno.

A nova fachada do shopping ganhou destaque com o Boulevard, um espaço de 555,3 m² que harmoniza a entrada do estacionamento pela Avenida João Naves de Ávila. O local conta com área de lazer, serviço de valet coberto e cinco restaurantes em funcionamento, com previsão de expansão para 11 até o primeiro semestre de 2025.

Além das novidades externas, o Center Shopping também trouxe inovações estruturais internas, como novas escadas rolantes que conectam melhor os oito pisos, modernização da iluminação com claraboias nos corredores e uma nova praça de eventos. As mudanças foram inspiradas nas principais tendências de empreendimentos do setor, consolidando o shopping como um ponto de referência regional.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=3JBTigB2_I8

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Q1JM4F_M1tM

👉 https://www.youtube.com/watch?v=zA9euFeGpIA

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.