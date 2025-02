Centenas de arraias aparecem mortas em praia em São Vicente, no litoral sul de SP Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 25/02/2025 - 15h05 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h07 ) twitter

Na manhã desta terça-feira (25), mais de 200 arraias apareceram mortas na região beira-mar da Praia do Itararé, em São Vicente (SP). Segundo o biólogo e professor do Departamento de Ciências Biológicas e Ambientais da UNESP, Rodrigo Domingues, a calamidade provavelmente foi causada pela pesca de arrasto de praia, modalidade de pesca em que uma grande rede é estendida no mar e tracionada até a areia, trazendo tudo o que estiver pela frente. A pesca de arraias é proibida e considerada crime ambiental. Devido ao baixo valor comercial das arraias, os criminosos devem ter deixado propositalmente as carcaças na beira-mar.

