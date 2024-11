Centenário em Joinville: as histórias inspiradoras de quem vive mais de 100 anos Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/10/2024 - 14h58 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h49 ) twitter

Uma pesquisa do IBGE revelou que apenas sete homens em Joinville têm mais de cem anos. Em busca de histórias inspiradoras, a equipe da NDTV foi encontrar um desses centenários para ouvir suas experiências e aprendizados ao longo da vida. A reportagem, conduzida por Andrielli Zambonin e Gladionor Ramos, revela relatos únicos que apenas aqueles que viveram mais de um século podem compartilhar. Prepare-se para se emocionar e se inspirar com as lições de vida e as memórias de um verdadeiro centenário joinvilense.

