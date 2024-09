Cenipa divulga relatório preliminar sobre a queda do avião da Voepass nesta sexta (6) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/09/2024 - 17h41 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h34 ) ‌



O relatório parcial sobre a queda do avião da Voepass no interior de São Paulo será divulgado ainda nesta sexta-feira (6). O acidente ocorreu no dia 9 de agosto e resultou na morte de 62 pessoas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apresentará uma resposta inicial sobre as circunstâncias da queda. Essa avaliação preliminar deve ser enviada à Organização Internacional da Aviação Civil até o dia 9 de setembro. A apuração inicial não aponta culpados, mas identifica fatores que contribuíram para o acidente. A investigação completa pode levar mais de um ano.

