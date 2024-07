Cenas emocionantes de animais de estimação sendo salvos de enchente histórica no RS

Alto contraste

O Rio Grande do Sul enfrenta a maior enchente da história. Em meio ao caos, voluntários heróis trabalham incansavelmente para salvar pessoas e também animais.

Seja você também parte desse elo pelo bem. 💪💙

Através do SOS Rio Grande do Sul, o programa oficial do governo do Estado, você pode fazer sua doação em dinheiro via PIX de qualquer lugar do país. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário a vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura dos municípios. Você pode realizar a sua doação através da chave PIX que está na sua tela, ou através do QR code aqui no canto da tela.

Juntos pelo RS! 🙏

✨ Doações em dinheiro via PIX

https://sosenchentes.rs.gov.br/sos-rio-grande-do-sul

✨ Saiba o que e onde doar

https://sosenchentes.rs.gov.br/o-que-e-onde-doar

✨ Saiba como se voluntariar

https://sosenchentes.rs.gov.br/como-ser-voluntario

Protetores:

🐾 Porto Alegre

Deise Falci

https://www.instagram.com/deisefalci/

Instituto Paula Lopes

https://www.instagram.com/instituto.paulalopes/

🐾 Campo Bom

Campo Bom Pra Cachorro

https://www.instagram.com/campobompracachorro/

🐾 Santa Cruz do Sul

Bruna Molz

https://www.instagram.com/brumolz/

Mais informações sobre as enchentes:

➡️ Voluntários se arriscam para resgatar animais de telhados em enchente no RS

https://www.amomeupet.org/noticias/10971/voluntarios-se-arriscam-para-resgatar-animais-de-telhados-em-enchente-no-rs

➡️ Cãozinho caramelo segura o braço de protetora ao ser resgatado em enchente

https://www.amomeupet.org/noticias/10987/caozinho-caramelo-segura-o-braco-de-protetora-ao-ser-resgatado-em-enchente

➡️ No RS, protetora se recusa a sair do telhado sem seus 27 gatos e 6 cães resgatados

https://www.amomeupet.org/noticias/11003/no-rs-protetora-se-recusa-a-sair-do-telhado-sem-seus-27-gatos-e-6-caes-resgatados

