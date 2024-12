Cena de sexo em filme exibido em escola do Amapá gera polêmica Aclr|Do canal Record News no YouTube 29/11/2024 - 21h49 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h02 ) twitter

Pais e responsáveis ficaram revoltados após crianças e adolescentes assistirem uma cena de sexo na exibição de um filme em uma escola no Amapá, o caso aconteceu durante uma programação de mostra de cinema.

Imagens que circulam pela internet mostram os menores gritando após verem um trecho do filme em que a ação começa, a cena segue em exibição por mais de 1 minuto. A 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos se desculpou por exibir o filme na escola, considerada uma das mais tradicionais do Amapá, o evento é nacional, realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Governo Federal.

Em nota, a produção do evento informou que os espectadores estavam dentro da faixa etária permitida para o filme, já o produtor local do evento lamentou o incidente e relatou que houve uma falha na classificação etária. A Escola Estadual Barão do Rio Branco, onde o filme foi exibido, disse em nota que a classificação foi realizada de acordo com a produção e coordenadores da mostra de cinema. O governador do Amapá também se pronunciou sobre o caso: Teles Júnior escreveu em uma rede social que a exibição do filme foi um ato inadmissível e irresponsável.

