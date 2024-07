Céline Dion, Minions, Mona Lisa, Lady Gaga e fantasma misterioso marcam abertura dos Jogos Olímpicos Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/07/2024 - 19h24 (Atualizado em 28/07/2024 - 01h07 ) ‌



Os Jogos Olímpicos de Paris oficialmente começaram e a abertura foi maravilhosa: as delegações se dividiram em diferentes barcos ao longo do rio Sena, teve show da Lady Gaga, um vídeo interativo com o bar do Louvre e até os Minions de Meu Malvado Favorito deram as caras no evento e pra finalizar um show impecável de Celine Dion para finalizar o evento.

