Celebridades removem preenchimentos para voltar à aparência mais natural Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/09/2024 - 12h52 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A tendência atual entre as celebridades é buscar um rosto mais próximo do natural. A dançarina Scheila Carvalho relata que perdeu movimentos faciais devido ao uso excessivo de ácido hialurônico. Após utilizar hialuronidase para reverter o efeito do produto, seu rosto apresentou resultados positivos. Um estudo indica que o Brasil é o segundo país com maior número de procedimentos estéticos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Pacientes frequentemente percebem exageros somente após observarem seus rostos em casa. O tempo necessário para que a hialuronidase atue é inferior a 72 horas. Queixas sobre aparência facial têm se tornado comuns nas clínicas especializadas. Muitas pessoas relatam desconforto ao sorrir ou sentem que suas características estão desproporcionais devido aos preenchimentos excessivos.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.