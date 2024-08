Celebre conosco: melhores momentos do "Chutando o Balde" em especial de aniversário Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 01/08/2024 - 15h13 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h50 ) ‌



Para comemorar o aniversário da Tribuna do Povo, preparamos algo especial para você! Hoje, o momento é de diversão com uma seleção dos melhores momentos do nosso querido quadro "Chutando o Balde". Prepare-se para rir muito com as cenas mais engraçadas e memoráveis do programa. Não perca este especial que preparamos com muito carinho para celebrar juntos essa data tão especial!

