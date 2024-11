Ceias de Natal sob encomenda: sabor e praticidade para as famílias | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/11/2024 - 08h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h42 ) twitter

Com a proximidade do Natal, a corrida para organizar a ceia já começou. Para muitas famílias, encomendar o jantar é sinônimo de praticidade e economia de tempo, o que favorece pequenos empreendedores que aproveitam essa época para aumentar a renda. É o caso de Lânia e sua mãe, dona Leonora, que trabalham juntas preparando ceias sob encomenda. Desde o início de novembro, elas têm recebido pedidos que vão desde pernil e feijão tropeiro até salpicão e lagarto ao molho madeira. As encomendas são feitas por redes sociais e seguem até dias antes da festa, garantindo um faturamento extra neste final de ano.

A empreendedora baiana Neide também apostou no segmento pela primeira vez. Com um cardápio que inclui salada tropical, farofa com banana e bacon e pudim de sobremesa, ela já conquistou uma clientela. Neide oferece opções para diferentes tamanhos de eventos: ceias para até dez pessoas custam R$ 60 por convidado, enquanto grupos maiores têm um custo reduzido de R$ 50 por pessoa. Para clientes como Rosa, que receberá 30 familiares em casa, essa alternativa é uma forma prática de celebrar sem se preocupar com a cozinha, enquanto os empreendedores aproveitam o aumento na demanda para impulsionar seus negócios.

Sob o lema de sabor e conveniência, o serviço de ceias prontas é mais do que uma tendência: é um exemplo de como pequenas iniciativas podem se destacar em datas comemorativas, unindo o espírito natalino com oportunidades de renda.

