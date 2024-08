CDL de Uberlândia capacita jovens aprendizes e oferece oportunidades de primeiro emprego Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/08/2024 - 08h56 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h38 ) ‌



A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Uberlândia tem sido um importante parceiro na capacitação e inserção de jovens aprendizes no mercado de trabalho. Através de um programa que atende jovens entre 15 e 24 anos, a CDL oferece cursos e treinamentos que preparam os jovens para as demandas do mercado, proporcionando a eles a oportunidade de adquirir experiência profissional e construir um futuro promissor.

A Lei do Aprendiz garante que empresas de médio e grande porte contratem jovens aprendizes, contribuindo para a redução do desemprego juvenil e incentivando a formação profissional. Ao contratar um jovem aprendiz, as empresas também obtêm benefícios como a possibilidade de formar mão de obra qualificada e a redução de custos com recrutamento e seleção.

Apesar do aumento no número de jovens aprendizes em todo o país nos últimos anos, dados recentes indicam uma leve queda nas novas contratações no primeiro semestre de 2024. No entanto, a CDL de Uberlândia mantém seu compromisso com a formação e a inserção de jovens no mercado de trabalho, oferecendo diversas turmas de capacitação ao longo do ano. Em Uberlândia, a CDL já capacitou mais de 500 jovens aprendizes nos últimos dois anos.

