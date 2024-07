CBR 1000RR R Fireblade 2023, fusão de robô, F1 e MotoGP

Aclr |Do canal MinutoMotor no YouTube

Superbike mais potente do mundo, a Honda CBR 1000RR R Fireblade SP 2023 recebeu aperfeiçoamentos que visaram melhorar ainda mais as características do motor, maneabilidade e aerodinâmica. São 216 cv de potência e muita tecnologia embarcada. Misto de tecnologias e sistemas que vieram do robô humanoide Asimo, carros de F1 e da MotoGP. Confira!

