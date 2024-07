Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Caxias do Sul: presos suspeitos pela morte de dono de mecânica

Três homens e um menor de 16 anos foram detidos suspeitos de envolvimento no assassinato do dono de uma oficina mecânica, em Caxias do Sul, na serra. A vítima, de 51 anos, foi morta a tiros.

