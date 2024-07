Caxias do Sul: família de grávida atropelada pede justiça Aclr|Do canal Record RS no YouTube 20/07/2024 - 10h04 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h15 ) ‌



A família de uma grávida atropelada em Caxias do Sul, na serra, pede que a polícia encontre o homem que fugiu do local do acidente sem prestar socorro. O Felipe Machado conversou com a mãe da jovem.

