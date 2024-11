Caxias do Sul: acidente com viatura deixa dois policiais mortos Aclr|Do canal Record RS no YouTube 31/10/2024 - 09h11 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h30 ) twitter

Dois policiais morreram em um acidente com uma viatura da Brigada Militar na BR-116, em Caxias do Sul, na serra gaúcha. Em 2024, cinco policiais perderam a vida em serviço aqui no estado.

