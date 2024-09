Caxias do Sul: 17 pessoas indiciadas por assalto a aeroporto Aclr|Do canal Record RS no YouTube 03/09/2024 - 10h29 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h35 ) ‌



Uma facção de São Paulo participou do assalto ao aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, na serra, em junho desse ano. A Polícia Federal divulgou a conclusão do inquérito. Dezessete pessoas foram indiciadas.

