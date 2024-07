Aclr |Do canal Tv Tropical | Record no YouTube

Cena inusitada. Um cavalo desgovernado atinge picape. Não houveram feridos com a colisão. O motorista e o animal estão bem.

Na sua opinião seria “cada um cuida do seu” ou o dono do animal tem responsabilidade com os danos causados ao veículo?

