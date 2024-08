Cavalhadas de Franca: Espetáculo Completa 200 Anos de Tradição Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 01/08/2024 - 17h06 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h00 ) ‌



As Cavalhadas de Franca, uma tradicional peça de teatro que envolve batalhas a cavalo para conquistar uma princesa raptada, estão prestes a completar 200 anos de história. Nossa equipe acompanhou os últimos ensaios antes do evento, que ocorrerá no próximo final de semana, nos dias 3 e 4 de agosto, no Parque de Exposições Fernando Costa, em Franca. A entrada é gratuita, com apresentações no sábado, a partir das oito horas da noite, e no domingo, a partir das duas horas da tarde.

Reportagem exibida em 31/07/2024

