Cavalgada Camaru reúne tradição e celebração em Uberlândia | Balanço Geral Manhã

A 22ª Cavalgada Camaru deu início à 60ª Exposição Agropecuária de Uberlândia com um vibrante desfile de cavaleiros que percorreu as principais avenidas da cidade no último domingo. O evento reuniu mais de 3.000 cavaleiros e amazonas, que trouxeram consigo histórias, sonhos e tradições, criando um clima de grande expectativa para o grande evento do ano.

Antes mesmo do início, durante a concentração, os participantes se reencontram, confraternizam e celebram esse momento especial. Os cavalos, com sua postura imponente e elegante, marcham ao lado dos touros, que também fazem parte do evento.

A Cavalgada deste ano é uma parte importante das celebrações dos 60 anos do Camaru, oferecendo uma oportunidade para manter vivas as tradições e valorizar a cultura do campo. Para os organizadores, é um momento de orgulho e de fortalecimento das raízes culturais da região.

