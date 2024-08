Cavalgada Camaru 2024: o início da 60ª exposição agropecuária de Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 14h41 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h54 ) ‌



No próximo domingo, dia 25 de agosto, a tradicional Cavalgada Camaru dará início à 60ª Exposição Agropecuária de Uberlândia. A 22ª edição desse evento promete reunir cavaleiros e amazonas de diversas cidades, em um desfile que percorrerá cerca de 12 quilômetros pelas ruas da cidade.

A participação na cavalgada é aberta a todos os interessados, sem a necessidade de inscrição prévia. Basta que os participantes levem seus animais devidamente equipados e cuidados, com alimentação e hidratação adequadas. Durante todo o percurso, haverá agentes de trânsito orientando os participantes para garantir a segurança de todos.

Ao final da cavalgada, os participantes serão recepcionados no Parque de Exposições com entrada gratuita. A programação inclui apresentações musicais e uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.

É importante ressaltar que a organização do evento estabeleceu algumas regras para garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes e animais. Entre as principais regras, estão a proibição de carruagens e charretes, o tratamento adequado aos animais, o respeito às leis de trânsito e às orientações da organização, e a proibição de alimentos e bebidas dentro do Parque Camaru.

