Causas de incêndio em caminhão de bebidas no RJ ainda são desconhecidas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 08/08/2024 - 11h52 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um caminhão pegou fogo dentro do túnel da Linha Amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (8). O incidente ocorreu quando o veículo seguia da Barra da Tijuca em direção ao centro da cidade. As causas do incêndio são desconhecidas. O motorista conseguiu abandonar o caminhão antes que as chamas se espalhassem. A fumaça tóxica afetou outros motoristas na área, prejudicando a visibilidade e causando dificuldades para seguir viagem. Até o momento, o Corpo de Bombeiros realizou 30 atendimentos e 11 pessoas foram encaminhadas para unidades hospitalares devido à inalação de fumaça.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.