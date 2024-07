Aclr |Do canal R7 no YouTube

Catia fala sobre conexões feitas com conquisteiros e analisa passagem no programa | O Grande React

Alto contraste

A+

A-

Catia Paganote foi a convidada de O Grande React na última sexta (14). A ex-Paquita deu sua opinião sobre alguns participantes, como Rambo e Bruno. Ela declarou que Bifão merecia ter ido para a Mansão no lugar do humorista, que, para Catia, tem um jogo difícil de entender. Ela ainda deu sua opinião sobre sua indicação para a última Zona de Risco e deu um panorama geral de sua passagem no programa.

#OGrandeReact #AGrandeConquista

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.