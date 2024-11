Catamarã desgovernado se choca contra doca no Pará. 📲 #RecordNews Aclr|Do canal Record News no YouTube 29/11/2024 - 17h25 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h03 ) twitter

Um catamarã bateu violentamente em uma doca no arquipélago de Marajó, no Pará. A suspeita é que a força da correnteza e o encontro de diferentes rios da região tenham atrapalhado a manobra do comandante para atracar a embarcação no local, o que o levou a perder o controle do catamarã e bater no cais. Felizmente, apesar da batida forte, ninguém ficou ferido.

